В россии хотят вернуть рождаемость на уровень СССР, по крайней мере так пообещали путину

Власти представили стратегию «семейноцентризма», которая должна радикально увеличить число новорождённых. По плану, к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) вырастет до 1,6 ребёнка на женщину, а к 2036-му — до 1,8. Это почти уровень 1990 года, когда СКР был 1,89.

Стратегия предполагает укрепление института брака, продвижение многодетных семей в рекламе и даже госнаграды для многовнуковых дедушек и бабушек. На реализацию заложили 2,8 трлн рублей в год, но эксперты считают этого недостаточно. Например, в Европе на поддержку семей тратится до 4% ВВП, тогда как в россии — максимум 1,16%.

Демографы скептичны: рождаемость в 2024 году может упасть до 1,22 млн детей, что станет антирекордом за последние 230 лет.

Джерело: https://t.me/gulagru/72132

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