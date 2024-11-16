Кабинет министров внес правки в два постановления, регламентирующие выплаты военным

Выплаты будут касаться тех, кто выполняет боевые задания на территории страны-агрессора:

● военные, которые осуществляют меры по обеспечению обороны Украины на территории страны-агрессора: 100 тысяч гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях;

● работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и полиция, находясь на территории государства-агрессора, получают 100 тысяч гривен расчета в месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45651

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