— Попала? — Попала! Наташа попала!
Уранці 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла".
Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання.
"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання.
Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль!
ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося.
Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям", — розповідає Наталія.
У цивільному житті жінка була вихователькою і дитячому садочку. Нині вона — стрілець-зенітник підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади Повітряного командування "Захід".
Мобільна вогнева група Наталії складається із жінок-військовослужбовиць.
Фото/відео: Повітряні сили України
Джерело: https://t.me/znua_live/177132