— Попала? — Попала! Наташа попала!

Уранці 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла".

Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання.

Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль!

ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося.

Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям", — розповідає Наталія.

У цивільному житті жінка була вихователькою і дитячому садочку. Нині вона — стрілець-зенітник підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади Повітряного командування "Захід".

Мобільна вогнева група Наталії складається із жінок-військовослужбовиць.

Фото/відео: Повітряні сили України

Джерело: https://t.me/znua_live/177132

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