«Грубо спотворює реальність»: МЗС Молдови закликало посла росії припинити поширювати брехню

Міністерство закордонних справ Молдови у неділю, 17 листопада, засудило декілька заяв посла росії у Кишиневі Олега Озерова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

«Заява про те, що економіка Молдови залежить від торгових зв'язків із росією, грубо спотворює реальність. Факти очевидні: понад 65% товарів Молдова експортує до країн ЄС, і лише 3,7% — до росії. Навіть Приністров’я експортує 80% своєї продукції до ЄС. Країни Європейського Союзу є нашими надійними партнерами, які надають відкритий доступ до ринків. На відміну від росії, яка протягом багатьох років запроваджувала політично мотивовані та абсурдні ембарго, які торкнулися молдовських виробників», — йдеться у заяві МЗС.

Джерело: ukrinform.ua

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