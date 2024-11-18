Последствия атаки рашистов на инфраструктуру Украины 17 ноября
● Днепропетровщина. Попадание в объект инфраструктуры. Погибли 2 человека, 4 ранены.
● Полтавщина. Есть пострадавшие, уничтоженные автомобили и незначительные разрушения конструкций жилых домов.
● Иванофранковщина. объект критической инфраструктуры. Вспыхнул пожар.
● Одесщина. Повреждена энергетическая инфраструктура. В регионе есть перебои с поставкой тепла, воды и электроэнергии. Есть пострадавшие.
● Запорожье. Три удара. Били по критической инфраструктуре. Ранены два человека.
● Ровненщина. Попадание в объект критической инфраструктуры. Отчасти отсутствует электричество.
● Виннитчина. Прилеты в объекты критической инфраструктуры. Не было света, уже восстановили.
● Волынь. Без жертв. Попадание по энергетике.
● Львовщина. Били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения. Погибла женщина.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/45750