Последствия атаки рашистов на инфраструктуру Украины 17 ноября

● Днепропетровщина. Попадание в объект инфраструктуры. Погибли 2 человека, 4 ранены.

● Полтавщина. Есть пострадавшие, уничтоженные автомобили и незначительные разрушения конструкций жилых домов.

● Иванофранковщина. объект критической инфраструктуры. Вспыхнул пожар.

● Одесщина. Повреждена энергетическая инфраструктура. В регионе есть перебои с поставкой тепла, воды и электроэнергии. Есть пострадавшие.

● Запорожье. Три удара. Били по критической инфраструктуре. Ранены два человека.

● Ровненщина. Попадание в объект критической инфраструктуры. Отчасти отсутствует электричество.

● Виннитчина. Прилеты в объекты критической инфраструктуры. Не было света, уже восстановили.

● Волынь. Без жертв. Попадание по энергетике.

● Львовщина. Били по критической инфраструктуре. Повреждена магистральная труба теплоснабжения. Погибла женщина.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45750

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