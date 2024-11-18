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За неделю с 10 по 17 ноября 2024 г. потери противника составили около 11 990 человек личного состава

За неделю с 10 по 17 ноября 2024 г. потери противника составили около 11 990 человек личного состава

Впродовж тижня росіяни застосували майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

За попередніми даними, на 17 листопада є інформація про збиття 144 повітряних цілей із 210 — 102 ракет та 42 БпЛА:

- 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;

- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

- 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;

- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік росії та тимчасово окупованої території.

россия применила по Украине практически весь свой неядерный арсенал. Летело всё: Х-101, "Калибры", Х-59/Х-69, Х-22, Х-31П, "Цирконы", "Искандеры" и, конечно, иранские "Шахеды".

Это была вторая самая крупная ракетная атака за всё время войны: 120 ракет и 90 дронов (самая крупная была 26 августа, тогда было 127 ракет и 109 дронов).

Всего в атаке были задействованы 44 борта (!) стратегической и тактической авиации + 4 ракетных корабля:

▪️16 Ту-95МС;

▪️10 МиГ-31К;

▪️7 Ту-160;

▪️5 Су-34;

▪️4 Су-27;

▪️4 ракетных корабля;

▪️2 Ту-22м3.

Что касается целей российских террористов.

Судя по тому, куда летело и где были отключения, российские террористы точно пытались поразить:

▪️Криворожскую ТЭС (Зеленодольск);

▪️Приднепровскую ТЭС (Днепр, Самарский район);

▪️каскад ГЭС на Днепре (Каневская, Кременчугская, Камянская - не знаю какие именно из них, но летело вот в этот район);

▪️Ладыжинскую ТЭС (Винницкая область);

▪️Бурштынскую ТЭС (Ивано-Франковская область);

▪️Добротворскую ТЭС (Львовская область);

▪️предполагаю, что Одесскую ТЭЦ - в Одессе одни из самых масштабных отключений, и там на энергообъекте погибли люди;

▪️судя по отключениям в Ровенской области, вероятно пытались поразить распределение Ровенской АЭС, при этом по самой АЭС скорее всего не били, ведь Украина точно бы об этом сообщила.

Также, возможно, пытались ударить по ряду других ТЭЦ местного значения. Не буду пытаться угадать, по каким именно - их много и они меньше по мощности, чем ТЭС и ГЭС.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45748

Новости портала «Весь Харьков»

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