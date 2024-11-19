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В Україні запровадять посаду військового омбудсмена

В Україні запровадять посаду військового омбудсмена

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні незабаром оголосять військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмена. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч ми відпрацювали). Наразі уже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсменом", - сказав Умєров.

За його словами, Міноборони хоче захистити права військовослужбовців. Умєров також наголосив на важливості роботи з ВРП, іншими правоохоронними органами, Головною інспекцією Міноборони для цього.

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називатиметься військовим омбудсменом, яка опікуватиметься військовими потребами народу і наших воїнів", - додав міністр.

Джерело: espreso.tv

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