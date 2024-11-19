Збито 51 ворожий БПЛА

У ніч на 19 листопада 2024 року (із 19.30 18 листопада) противник атакував 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел – рф., ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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