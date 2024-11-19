Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 листопада 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 18 по 19 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 26 оперативних виїздів, з яких:

✅7 – на ліквідацію пожеж,1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅7 – на допомогу населенню;

✅12 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу спричинену ворожим обстрілом в Чугуївському районі.

● О 15:10 ворожі війська вдарили по селу Білий Колодязь, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загорівся будинок на площі 55 м кв. До ліквідації було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки.

● Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 7 людей. Це мешканці м. Куп'янськ, с. Ківшарівка та с. Грушівка.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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