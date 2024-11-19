Італія відмовила Україні в дозволі використовувати італійську зброю на території рф, — Le Monde

https://www.lemonde.fr/international/live/2024/11/18/en-direct-guerre-en-ukraine-le-bilan-du-bombardement-russe-sur-la-ville-de-soumy-atteint-onze-morts-dont-deux-enfants_6398132_3210.html

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив цю позицію в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі.

«Наша позиція щодо використання зброї Україною не змінюється. Вона може бути використана лише на території України», - додав він.

Джерело: https://t.me/u_now/145904

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