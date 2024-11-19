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«Українські військові планують прибрати Зеленського». Це – кремлівська вигадка

«Українські військові планують прибрати Зеленського». Це – кремлівська вигадка

#спростуванняЦентру

Брехня: щоб прибрати українського президента з посади, військове керівництво його навмисно обмежує в отриманні достовірної інформації. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на британського «експерта» Александра Меркуриса.

Правда: Меркурис – головний редактор англомовного проросійського вебсайту The Duran. На RT і НТВ його регулярно представляють то як «грецького політолога», то як «британського експерта з міжнародного права». Головна нинішня «спеціалізація» Меркуриса – війна в Україні.

Меркурис – колишній помічник міністра культури Греції. Потім пройшов курс адвокатури і став юрисконсультом у Королівському суді Великої Британї. Меркурис створював фейкові листи, вигадував історії про те, що його нібито викрали поліцейські, звинувачував рідного брата у крадіжці грошей й т.д.

Джерело: https://t.me/spravdi/42986

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