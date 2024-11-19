Мобільний оператор створив «ШІ-бабусю» для утримання шахраїв на лінії

В умовах зростаючої загрози шахрайства у Великій Британії, мобільний оператор O2 представив унікальну ШІ-розробку на ім’я Daisy. Цей віртуальний асистент, виконаний в образі літньої жінки, який створив для відволікання шахраїв, залучаючи їх у довгі безглузді розмови.

Daisy – це частина ініціативи «Swerve the Scammers», спрямованої на підвищення обізнаності про шахрайство та захист клієнтів.

АІ-модель навчена взаємодіяти з аферистами в режимі реального часу. Працюючи 24/7, вона здатна утримувати шахраїв на лінії до 40 хвилин, розповідаючи їм вигадані історії та відволікаючи їх від потенційних жертв. Цей асистент став відповіддю на запити британців, з яких 71% висловили бажання протистояти шахраям, але не готові витрачати на це свій час.

Телезірка Емі Гарт, яка сама постраждала від шахрайства, підтримала проєкт Daisy. Вона поділилася своїм досвідом і розповіла про випадок, коли втратила понад £5000 через аферу. Емі підкреслила, що за найменшого сумніву в автентичності дзвінка краще відразу припинити спілкування.

Компанія O2 інвестувала значні ресурси в розвиток технологій для боротьби з шахраями, включно з АІ-брандмауерами та послугами ідентифікації номерів. Британців закликають перенаправляти підозрілі дзвінки та повідомлення на спеціальний номер 7726, що дає змогу O2 блокувати шахрайські контакти та покращувати захист своїх клієнтів.

Джерело: cryptonewsua.com

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