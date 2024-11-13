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Робот вперше виконав хірургічні процедури так само вправно, як і лікарі-люди

Робот вперше виконав хірургічні процедури так само вправно, як і лікарі-люди

Робот, навчений за відеозаписами досвідчених хірургів, вперше виконав ті ж самі хірургічні процедури так само вправно, як і лікарі-люди — Science Daily.

Результати дослідження під керівництвом дослідників з Університету Джона Гопкінса будуть представлені цього тижня на Конференції з навчання роботів у Мюнхені, провідному заході в галузі робототехніки та машинного навчання.

Команда, до складу якої входили дослідники Стенфордського університету, використовувала імітаційне навчання, щоб навчити виконувати фундаментальні хірургічні процедури робота da Vinci Surgical System. Модель поєднувала імітаційне навчання з тією ж архітектурою машинного навчання, яка лежить в основі ChatGPT. Однак, якщо ChatGPT працює зі словами і текстом, то ця модель розмовляє з роботом за допомогою кінематики — мови, яка розбиває кути руху робота на математичні вирази.

Дослідники надали своїй моделі сотні відео, записаних з наручних камер da Vinca хірургами з усього світу. Відеозаписи використовуються для післяопераційного аналізу, а потім архівуються. У світі використовується майже 7 000 роботів da Vinci, і понад 50 000 хірургів пройшли навчання на цій системі, створивши великий архів даних для "імітації" роботами.

Хоча система da Vinci широко використовується, дослідники кажуть, що вона має "сумнозвісну неточність". Але команда Університету Гопкінса знайшла спосіб змусити недосконалі вхідні дані працювати. Ключовим моментом було навчити модель виконувати відносні рухи, а не абсолютні дії, які є неточними.

Команда навчила робота виконувати три завдання: маніпулювати голкою, піднімати тканини тіла та накладати шви. У кожному випадку робот, навчений на моделі команди, виконував ті ж самі хірургічні процедури так само майстерно, як і лікарі-люди.

За словами дослідників, ця модель може бути використана для швидкого навчання робота для виконання будь-якого типу хірургічних процедур. Зараз команда використовує імітаційне навчання, щоб навчити робота виконувати не лише невеликі хірургічні завдання, а й повноцінні операції.

До цього досягнення програмування робота для виконання навіть простого аспекту операції вимагало ручного кодування кожного кроку.

Джерело: https://t.me/znua_live/176392

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