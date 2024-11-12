Нова хвиля шахрайства в Україні: зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти

Координаційний штаб закликає звертатися лише до офіційних державних органів та не публікувати особисті дані в соцмережах.

Шахраї використовують інформацію про близьких осіб, які зникли безвісти або перебувають у полоні, щоб вводити родичів в оману та вимагати гроші. Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Шахраї встановлюють контакт із сім’ями через месенджери, запевняючи, що володіють цінною інформацією про їхніх близьких. Втершись у довіру, починають вимагати фінансову винагороду.

Координаційний штаб передає інформацію про такі випадки до Служби безпеки України, Національної поліції та кіберполіції для подальшого розслідування.

Родичів ж полонених і зниклих безвісти військових закликають уникати публікації особистих даних у соцмережах і звертатися лише до офіційних державних органів — Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ та Національного інформаційного бюро.

Додатково

Організації та установи, що займаються пошуком зниклих безвісті і обміном військовополонених:

● Національне інформаційне бюро. Для звернень щодо військовополонених або військових, місцезнаходження яких невідоме, : гаряча лінія цілодобово ‒ 1648; +38 044 287 81 65 (дзвінки з-за кордону); електронна пошта: nib.uncp.info@gmail.com.

● Кол-центр з розшуку зниклих безвісти осіб при Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 ‒ з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00; 095 896 0421 ‒ у вихідні через Viber та Telegram; 099 792 0126 ‒ телефон Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; електронна пошта для звернень: war2022people@gmail.com.

● Центральне агентство розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста: телефони: +41 22 730 3600 або +380 800 300 155; електронна пошта: ctabureau@icrc.org.

● Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України: телефони: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 (цілодобово); електронна пошта: united.centre.ssu@gmail.com.

● Гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ України для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Тут можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу та роз’яснення щодо прав родичів військовослужбовців: телефон: +38 089 420 18 66.

Джерело: unn.ua

Новости портала «Весь Харьков»