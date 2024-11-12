Змінив "Отечество" на "Вітчизна", а "росія" – на "Україна": ректора КПІ звинувачують у плагіаті

Ректора КПІ Анатолія Мельниченка (член комісії КПІ з питань етики та академічної доброчесності; в 2016-2019 входив до складу науково-методичної підкомісії "Академічна доброчесність" МОН, відповідальної за розробку критеріїв доброчесності у науковій спільноті) звинувачують в академічному плагіаті. У його дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму" знайшли тексти з російських джерел. Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

"Мельниченко замінює "патриота россии" на "патріота держави", "россию" – на "власну державу", "идеи Отечества" – на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" – на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирования россии" на "реформування сучасної України".

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Це про те, наскільки все прогнило. А не тільки МСЕК і прокурори.

За матеріалами life.pravda.com.ua

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