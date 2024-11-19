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Харківщина, 19 листопада

Харківщина, 19 листопада

▪️ 16:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Гоптівка. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 52 та жінка 59 роки.

▪️ 15:10 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок.

▪️ 09:40 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з БПЛА пошкоджено автомобіль.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 76 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12089

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