Україна прагне справжнього та дієвого миру на справедливих умовах
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Київ розкритикував телефонну розмову розмову канцлера ФРН Олафа Шольца з путіним, який відбувся 15 листопада.
• Президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок «скринькою Пандори», оскільки він може послабити міжнародну ізоляцію путіна.
• кремль зацікавлений в тому, щоб замість примусу до миру іноземні лідери розпочали нескінченні переговори, що не принесуть результату.
• Київ відкидає сценарій врегулювання у форматах, подібних до Мінського процесу, оскільки вони не гарантують безпеки для України.
• москва наочно продемонструвала, що стратегія умиротворення агресора не працює, і що зупинити путіна можна лише силою.
• Україна прагне завершення війни, а не тимчасової заморозки конфлікту, якою росія може скористатися для підготовки до повторної агресії.
Джерело: https://t.me/spravdi/42978