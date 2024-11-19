Україна прагне справжнього та дієвого миру на справедливих умовах

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Київ розкритикував телефонну розмову розмову канцлера ФРН Олафа Шольца з путіним, який відбувся 15 листопада.

• Президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок «скринькою Пандори», оскільки він може послабити міжнародну ізоляцію путіна.

• кремль зацікавлений в тому, щоб замість примусу до миру іноземні лідери розпочали нескінченні переговори, що не принесуть результату.

• Київ відкидає сценарій врегулювання у форматах, подібних до Мінського процесу, оскільки вони не гарантують безпеки для України.

• москва наочно продемонструвала, що стратегія умиротворення агресора не працює, і що зупинити путіна можна лише силою.

• Україна прагне завершення війни, а не тимчасової заморозки конфлікту, якою росія може скористатися для підготовки до повторної агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/42978

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