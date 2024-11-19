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Україна прагне справжнього та дієвого миру на справедливих умовах

Україна прагне справжнього та дієвого миру на справедливих умовах

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Київ розкритикував телефонну розмову розмову канцлера ФРН Олафа Шольца з путіним, який відбувся 15 листопада.

• Президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок «скринькою Пандори», оскільки він може послабити міжнародну ізоляцію путіна.

• кремль зацікавлений в тому, щоб замість примусу до миру іноземні лідери розпочали нескінченні переговори, що не принесуть результату.

• Київ відкидає сценарій врегулювання у форматах, подібних до Мінського процесу, оскільки вони не гарантують безпеки для України.

• москва наочно продемонструвала, що стратегія умиротворення агресора не працює, і що зупинити путіна можна лише силою.

• Україна прагне завершення війни, а не тимчасової заморозки конфлікту, якою росія може скористатися для підготовки до повторної агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/42978

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