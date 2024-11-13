Дональд Трамп оголосив про широкомасштабну кампанію проти трансгендерів

Основні тези:

● Припиняє фінансування «операцій зі зміни статі»;

● Забороняє «операції зі зміни статі» для дітей по всій країні;

● Дозволяє пацієнтам подавати до суду на так званих «лікарів», які проводили «операції зі зміни статі» на дітях;

● Встановлює, що федеральний уряд визнає тільки гендери «чоловічий» і «жіночий», визначені при народженні.

● Також він видасть виконавчий указ про заборону федеральним агентствам просування або фінансування «гендерного переходу» для будь-якого віку.

Джерело: https://t.me/znua_live/176293

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