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Дональд Трамп оголосив про широкомасштабну кампанію проти трансгендерів
Основні тези:
● Припиняє фінансування «операцій зі зміни статі»;
● Забороняє «операції зі зміни статі» для дітей по всій країні;
● Дозволяє пацієнтам подавати до суду на так званих «лікарів», які проводили «операції зі зміни статі» на дітях;
● Встановлює, що федеральний уряд визнає тільки гендери «чоловічий» і «жіночий», визначені при народженні.
● Також він видасть виконавчий указ про заборону федеральним агентствам просування або фінансування «гендерного переходу» для будь-якого віку.
Джерело: https://t.me/znua_live/176293