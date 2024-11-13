Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:07
Просмотров: 113

Дональд Трамп оголосив про широкомасштабну кампанію проти трансгендерів

Дональд Трамп оголосив про широкомасштабну кампанію проти трансгендерів

Основні тези:

● Припиняє фінансування «операцій зі зміни статі»;

● Забороняє «операції зі зміни статі» для дітей по всій країні;

● Дозволяє пацієнтам подавати до суду на так званих «лікарів», які проводили «операції зі зміни статі» на дітях;

● Встановлює, що федеральний уряд визнає тільки гендери «чоловічий» і «жіночий», визначені при народженні.

● Також він видасть виконавчий указ про заборону федеральним агентствам просування або фінансування «гендерного переходу» для будь-якого віку.

Джерело: https://t.me/znua_live/176293

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, трамп

Читайте ещё:

Робот вперше виконав хірургічні процедури так само вправно, як і лікарі-люди
Сегодня 11:15    104
Игра в фиктивное «миролюбие»
Сегодня 08:36    140
Назначения в будущий кабинет Трампа
Сегодня 07:31    112
До Плану перемоги включили дві пропозиції з урахуванням того, що президентом стане Трамп
Сегодня 06:53    165
Европейскому Союзу следует рассмотреть сценарий после победы Трампа
Сегодня 06:17    62
Перемога Трампа на виборах добила останні «ілюзії» в кремлі
12.11.2024 09:05    188
Боротьба Європи з MAGA навряд чи закінчиться добре — Bloomberg
11.11.2024 09:51    165
Для масової депортації мігрантів у США розглядають можливість оголошення надзвичайного стану — The Wall Street Journal
11.11.2024 09:16    247
Постоянно встречаются комментарии "КНДР поставила россии больше снарядов, чем весь Запад нам". Это не так
11.11.2024 09:05    141
Том Хенкс заявив, що залишив США через перемогу Дональда Трампа
11.11.2024 08:57    192
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 