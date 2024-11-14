Суд ЄС відмовив Україні у реєстрації торгової марки з російським військовим кораблем
ДПСУ хотіла зареєструвати в ЄС торгову марку з гаслом «Русский военный корабль иди на й» та «Russian warship, go fk yourself». Однак Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO) 1 грудня 2023 року відмовило в реєстрації, а суд ЄС підтримав це рішення.
Суд аргументував це тим, що позначення не здатне виконувати основну функцію товарного знака, бо споживач сприйматиме його лише як політичне послання, а не вказівку на походження товарів чи послуг.
Фразу «Русский военный корабль иди на й» промовив військовослужбовець Держприкордонслужби на острові Зміїний на адресу крейсера «москва», який згодом був підбитий і затонув.
В медіа та бізнесі постійно відбуваються спроби використати цю фразу для просування товарів, тож шкода, що ЕС не зрозуміли, що Держприкордонслужба хоче захистити цю фразу саме від комерційного використання.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63753