Суд ЄС відмовив Україні у реєстрації торгової марки з російським військовим кораблем

ДПСУ хотіла зареєструвати в ЄС торгову марку з гаслом «Русский военный корабль иди на й» та «Russian warship, go fk yourself». Однак Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO) 1 грудня 2023 року відмовило в реєстрації, а суд ЄС підтримав це рішення.

Суд аргументував це тим, що позначення не здатне виконувати основну функцію товарного знака, бо споживач сприйматиме його лише як політичне послання, а не вказівку на походження товарів чи послуг.

Фразу «Русский военный корабль иди на й» промовив військовослужбовець Держприкордонслужби на острові Зміїний на адресу крейсера «москва», який згодом був підбитий і затонув.

В медіа та бізнесі постійно відбуваються спроби використати цю фразу для просування товарів, тож шкода, що ЕС не зрозуміли, що Держприкордонслужба хоче захистити цю фразу саме від комерційного використання.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63753

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