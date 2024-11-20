Європейський конкурент SpaceX збирає $160 000 000 на багаторазову капсулу для перевезення астронавтів у космос

Дослідницька компанія (TEC) оголосила в понеділок, що зібрала 160 мільйонів доларів на розробку своєї капсули, призначеної для доставки астронавтів і вантажу на космічні станції.

Фірми венчурного капіталу Balderton Capital і Plural були головними інвесторами в раунді, який також включав інвестиційний механізм French Tech Souveraineté, який підтримує уряд Франції, і фонд DeepTech & Climate Fonds, підтримуваний урядом Німеччини.

Основним продуктом TEC є Nyx, капсула, яку можна запускати з ракет у космос, перевозячи пасажирів і вантажі. Nyx можна використовувати багаторазово, тому після того, як він скине свій корисний вантаж, він може знову увійти в атмосферу Землі та використовуватися для наступної місії.

«Це великий ринок, і він зростає трохи більше ніж на 10% на рік, тому що все більше країн хочуть літати на своїх астронавтах і більше країн хочуть побувати на Місяці», — сказала CNBC Хелен Хубі, засновник і генеральний директор TEC. інтерв’ю.

«Отже, є підвищений попит на відправку людей на станції, виряджання вантажів на станції», – сказала вона.

У цій частині ринку дуже мало гравців. Одними з найбільших є SpaceX, яка має капсулу під назвою Dragon. Також є суперники з Китаю та Росії.

«Ми сказали: «добре, створім цей потенціал у Європі, щоб Європа могла мати власну капсулу, а також світові потрібне альтернативне рішення». [Ми] не можемо робити ставку лише на SpaceX», — сказав Хабі.

Зараз TEC розробляє другу версію Nyx, яку очікує запустити наступного року, а потім остаточну версію в 2028 році. Цю модель частково фінансуватиме Європейське космічне агентство.

Хабі сказав, що компанія підписала контракти на використання своєї капсули на 800 мільйонів доларів. До них відносяться контракти на місії з компаніями, включаючи Starlab, яка проектує нову космічну станцію, і Axiom Space.

Між країнами, включаючи Китай, США та Індію, зростає активність у космосі. Одним із найамбітніших проектів є Gateway під керівництвом NASA, який стане першою космічною станцією, яка обертатиметься навколо Місяця.

«Якщо у вас більше людей, вам також потрібно більше вантажу. Ось що відбувається навколо Землі та навколо Місяця», — сказав Хабі.

Хабі вважає TEC ключовим гравцем у розробці технології, необхідної для повернення вантажу на Землю після того, як він побував у космосі.

«Це також те, де ми вважаємо, що наш автомобіль відіграватиме важливу роль», — сказала Хабі.

Джерело: http://internetua.com

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