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Китайські банки створюють чорний список, пов’язаний із санкціями проти рф – ЗМІ

Китайські банки створюють чорний список, пов’язаний із санкціями проти рф – ЗМІ

Великі китайські банки Chouzhou Commercial і Bank of China створюють чорні списки юридичних адрес, що збігаються з місцем реєстрації російських компаній, які перебувають під санкціями, пише російське бізнес-видання РБК з посиланням на юристів та консультантів, що спеціалізуються на розрахунках із Китаєм.

«Для скорочення часу та зниження витрат на обробку інформації банки автоматизують дані процеси. Як результат, на підставі збігу адреси клієнти можуть бути відзначені червоним прапором, і, як наслідок, використання ними рахунків може бути обмежене», – розповіли в консалтинговій компанії ITSWM.

Через чорні списки обмежень, аж до закриття рахунку, зазнали компанії, які не перебувають під санкціями, але зареєстровані за тими ж адресами, що й підсанкційні. До чорного списку потрапила щонайменше одна з адрес масової реєстрації юридичних осіб у Туреччині, а також близько десяти адрес у Гонконгу. Під обмеження потрапили й адреси на території Росії.

Наприкінці 2023 року США заявили, що запроваджуватимуть санкції щодо банків із третіх країн, якщо їх викриють у допомозі російським компаніям, включеним до санкційних списків. Після цього в китайських банках почастішали відмови від проведення платежів, пов’язаних із російськими компаніями. Від роботи з клієнтами Росії стали відмовлятися і банки Туреччини.

Джерело: radiosvoboda.org

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