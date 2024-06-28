Новини з іншого світу

Самый эффективный финский двигатель в мире становится колоссальным генератором экологически чистой энергии на 1000 мегаватт, работает на водороде, ресурс более миллиона часов. Преобразованная в генератор, версия 31SG-H2, готовая к работе на водороде, может работать на природном газе или на смеси природного газа и 25% водорода, либо ее можно модернизировать для работы на 100% водороде.

В 20 раз быстрее Nvidia H100 и на порядок дешевле. Представлен Sohu — «самый быстрый ИИ-чип всех времён».

Стартап разработал прорывные сверхпроводящие ЛЭП. Новые линии электропередач обещают повысить объем передаваемой энергии в 5-10 раз при той же опорной поверхности и уровне напряжения. Их разрабатывает американский стартап VEIR, используя сверхпроводящие кабели и запатентованную систему охлаждения, которая обеспечивает передаваемую мощность 400 МВт. В будущих версиях ее обещают поднять до нескольких гигаватт. Стартап планирует запустить первую опытную линию в 2026 году.

Новая модель искусственного интеллекта EMethylNET смогла обнаружить 13 различных типов рака с точностью 98,2% на основании данных ДНК из образцов тканей. Ее разработали исследователи Кембриджского университета. Предполагается, что раннее обнаружение болезни позволит существенно увеличить выживаемость и лечение различных типов рака.

CATL представила ёмкие аккумуляторы для авиалайнеров и пообещала дальность полёта в 3000 км к 2027 году.

Компания Synhelion, основанная Швейцарской высшей технической школой Цюриха, заявила об открытии 20 июня первого в мире промышленного завода по производству синтетического топлива с использованием солнечного тепла. Завод под названием «DAWN» расположен в Германии примерно в 50 км к западу от Кельна. Завод должен показать возможность устранения зависимости от ископаемого топлива в транспорте и особенно в авиации с помощью новой технологии. Инженеры планируют продемонстрировать готовность производства к крупномасштабному внедрению.

Мессенджер ICQ навсегда прекратил работу.

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