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Регулятор схвалив проєкт збільшення тарифу на передачу електроенергії на 25%

Регулятор схвалив проєкт збільшення тарифу на передачу електроенергії на 25%

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% – до 665,26 грн/МВт-год.

Про це стало відомо з засідання регулятора, пише Forbes Ukraine.

Окремий тариф на передачу електроенергії для зеленої металургії пропонують встановити на рівні 352,73 грн/МВт-год.

Тариф на диспетчерське управління пропонується на рівні 95,07 грн/МВт-год.

Серед офіційних причин підвищення тарифу – зменшення обсягів виробництва та передачі електроенергії; збільшення компенсацій на технологічні витрати, зарплат в "Укренерго", кредитних виплат та витрат на спецобов’язки для розрахунків з ВДЕ-генерацією. Враховані також інфляція та зростання курсу валют.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує схвалити проєкт постанови щодо встановлення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на рівні 665,26 грн/МВт·год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік.

В "Укренерго" пропонують збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на 48% - до 783,71 грн/МВт*год.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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