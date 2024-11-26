Розмова з путіним не була приємною - Шольц

Розмова не була приємною, путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні, — канцлер Німеччини Олаф Шольц про недавню телефонну розмову з російським диктатором.

Виступаючи в етері телеканалу ZDF, канцлер підкреслив, що такі розмови, на його думку, важливі, оскільки "в них можна закликати опонента вивести війська з окупованої території".

Шольц також зауважив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією стане одним із важливих питань передвиборчої кампанії в Бундестаг.

"Зараз у Європі йде війна, і це хвилює громадян. У цій війні потрібно добре подумати про те, як діяти мудро. Як діяти обачно.

Німеччина стала другою країною у світі за обсягом допомоги Україні, але ми не передали крилаті ракети і не дали дозволу завдавати ударів своєю зброєю по території росії.

Я вважаю, що це той курс, який підтримує більшість громадян", — сказав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/178421

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