Розмова з путіним не була приємною - Шольц
Розмова не була приємною, путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні, — канцлер Німеччини Олаф Шольц про недавню телефонну розмову з російським диктатором.
Виступаючи в етері телеканалу ZDF, канцлер підкреслив, що такі розмови, на його думку, важливі, оскільки "в них можна закликати опонента вивести війська з окупованої території".
Шольц також зауважив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією стане одним із важливих питань передвиборчої кампанії в Бундестаг.
"Зараз у Європі йде війна, і це хвилює громадян. У цій війні потрібно добре подумати про те, як діяти мудро. Як діяти обачно.
Німеччина стала другою країною у світі за обсягом допомоги Україні, але ми не передали крилаті ракети і не дали дозволу завдавати ударів своєю зброєю по території росії.
Я вважаю, що це той курс, який підтримує більшість громадян", — сказав він.
Джерело: https://t.me/znua_live/178421