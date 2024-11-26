Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 105

The Times: путин хочет Украина ограничила размер своей армии и ограничила свои связи с армиями НАТО

The Times: путин хочет Украина ограничила размер своей армии и ограничила свои связи с армиями НАТО

(https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/what-will-a-trump-led-peace-deal-with-russia-look-like-dlcqbwntl)

В кулуарах говорят о том, как обойти эти ограничения: например, разместить большое количество украинских войск в странах НАТО, чтобы они формально не считались развёрнутыми в Украине.

Также рассматривается вариант заранее развернуть в Украине системы вооружения для экстренной отправки западных войск. Однако, пока ничего не известно о том, чтобы шли какие-то формальные переговоры.

Вместо того, чтобы прямо сейчас развернуть войска в Украине и послать путину сигнал о том, что хрена с два он зайдёт куда-то дальше, чем там, где он сейчас, Запад придумывает, как бы так согласиться на наложенные на Украину ограничения, чтобы можно было потом из них выкрутиться. Достойно, ничего не скажешь.

(Если, конечно, это не просто разговоры, хотя я думаю, что такие идеи действительно могут звучать - вопрос от кого и насколько серьёзно их воспринимают).

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16619

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Мінекономіки розповіли, чому продовжують прогнозувати зростання українського експорту
Сегодня 10:57    93
СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах
Сегодня 10:43    104
Розвідники показали дрони, якими ГУР атакує військові об'єкти агресора
Сегодня 10:30    109
В Україні під санкціями РНБО перебувають 184 вітчизняні компаній: чим займаються
Сегодня 10:17    91
Кіпр вирішив стати членом НАТО — Kathimerini з посиланням на інформовані джерела
Сегодня 10:05    127
Поляки можуть заблокувати увесь кордон з Україною в грудні
Сегодня 09:41    131
Шахраї масово розповсюджують віруси через фотографії у месенджерах
Сегодня 09:29    153
Удар по Дніпру — це ключова частина російської ІПСО, але не завершальна
Сегодня 09:18    123
Збито 76 ворожих БПЛА
Сегодня 09:14    119
Суд виніс вирок адміністраторці чату про місця роздачі повісток
Сегодня 08:45    146
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 