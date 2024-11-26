The Times: путин хочет Украина ограничила размер своей армии и ограничила свои связи с армиями НАТО

(https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/what-will-a-trump-led-peace-deal-with-russia-look-like-dlcqbwntl)

В кулуарах говорят о том, как обойти эти ограничения: например, разместить большое количество украинских войск в странах НАТО, чтобы они формально не считались развёрнутыми в Украине.

Также рассматривается вариант заранее развернуть в Украине системы вооружения для экстренной отправки западных войск. Однако, пока ничего не известно о том, чтобы шли какие-то формальные переговоры.

Вместо того, чтобы прямо сейчас развернуть войска в Украине и послать путину сигнал о том, что хрена с два он зайдёт куда-то дальше, чем там, где он сейчас, Запад придумывает, как бы так согласиться на наложенные на Украину ограничения, чтобы можно было потом из них выкрутиться. Достойно, ничего не скажешь.

(Если, конечно, это не просто разговоры, хотя я думаю, что такие идеи действительно могут звучать - вопрос от кого и насколько серьёзно их воспринимают).

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16619

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