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Розвідники показали дрони, якими ГУР атакує військові об'єкти агресора

Розвідники показали дрони, якими ГУР атакує військові обєкти агресора

Зграя дронів готова до зльоту. У кожному ― по 75 кілограмів вибухівки. Підготована українськими розвідниками зброя ― частина удару по військових цілях держави-агресора росії.

Репортаж про роботу групи операторів далекобійних дронів ГУР МО України підготували журналісти програми “Донбас Реалії” на Радіо Свобода.

“Підготовка проводиться в декілька етапів. Передусім ми аналізуємо цілі, можливість дольоту до них, аналізуємо ППО, засоби радіоелектронної боротьби ворога, щоб знайти коридори, як пройти. Останній рік це робити надзвичайно складно, але все одно виходить”, ― розказав командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР МО України.

Він додав, що упродовж повномасштабного російського вторгнення в Україну застосування ударних дронів зазнало серйозних змін.

“Ми саме та група, яка першою запускала практично всі далекобійні дрони і ті, що були до них. Ми можемо бачити динаміку ― зараз ми можемо вражати цілі на 2000 км”, ― повідомив розвідник.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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