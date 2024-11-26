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В Україні під санкціями РНБО перебувають 184 вітчизняні компаній: чим займаються

В Україні під санкціями РНБО перебувають 184 вітчизняні компаній: чим займаються

В Україні наразі під санкціями Ради національної безпеки та оборони перебувають 184 українські компанії.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що більшість компаній з’явилася у санкційному списку після серії оновлень списків у 2024 році. Тож цьогоріч таких бізнесів побільшало майже втричі: на 119 компаній. Натомість найменше компаній додалося до санкційного переліку у 2023 році – лише 10 (5,4%).

Кожна друга компанія від загальної кількості перебуватиме під санкціями до 2027 року. Ще 19,4% або 36 бізнесів вийдуть з-під обмежень не раніше 2034 року. На безстроковому терміні санкцій перебуває 15,1% або 28 компаній.

Серед цих бізнесів найбільше представників оптової торгівлі (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами) – 61 компанія (33,2%).

Ще 10,3% займаються спеціалізованими будівельними роботами – 19 підприємств. Трійку лідерів ділять компанії з кіновиробниццтва та будівництва споруд – по 7 компаній або 3,8%.

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Найбільше бізнесів під санкціями у Києві – 102. Значно менше компаній налічується в Одеській області – 17 або 9,2%. До лідерської трійки також увійшла Львівщина – 13 або 7,1%.

Серед підсанкційних компаній трійка лідерів за доходом у 2023 році така: "Паріматч" – 2,6 млрд грн, "Колден Фандс" – 223 млн грн та "Високовольтний союз-РЗВА" – 120 млн грн.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонено змінювати російських власників у компаніях, але попри це 621 компанія позбулася російського сліду й працює, виграючи державні тендери на мільйони гривень.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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