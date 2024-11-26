Харківщина, 26 листопада

▪️ 08:34 м. Харків, Київський район міста. Внаслідок обстрілу (https://t.me/synegubov/12218) С-400 пошкоджено понад 40 будівель, 5 автівок. Постраждали 26 людей.

▪️ 26 листопада 01:05 Харківська область, Харківський район, поблизу с.Докучаєва, у полі на відкритій місцевості було виявили фрагменти збитого БПЛА "Шахеда".

▪️19:08 Харківський р-н, Безлюдівська ТГ, с.Котляри. Внаслідок удару ворожого БПЛА горіла будівля шиномонтажу.

▪️ 15:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Пошкоджено 3 приватних домоволодіння.

▪️ 10:10 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Влучання КАБу в будівлю закладу освіти та 1 влучання КАБу за межами населеного пункту у відкриту територію. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 житлові будинки та 1 адміністративну будівлю.

▪️ 08:40 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Влучання БПЛА поруч із закладом освіти. Постраждав 66-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Активно залучали для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 51 особа.

Джерело: https://t.me/synegubov/12239

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