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Голод як зброя – цинічний прийом у війні з боку терористичної росії

Голод як зброя – цинічний прийом у війні з боку терористичної росії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

23 листопада у Києві під егідою гуманітарної програми «Зерно з України» відбувся Третій Міжнародний саміт з продовольчої безпеки.

▶ Гуманітарна програма «Зерно з України» (Grain From Ukraine), яка ініційована президентом Володимиром Зеленським у листопаді 2022 року, стала відповіддю на спроби росії перетворити голод на зброю у міжнародному масштабі, заблокувавши український експорт сільськогосподарської продукції.

▶ В рамках цієї програми Україна доставила понад 286 тисяч тонн продовольчої допомоги до вразливих країн, врятувавши від голоду 20 млн людей.

▶ В середньостроковій перспективі Україна здатна вдвічі збільшити обсяги аграрного експорту й забезпечити продовольством до 600 млн людей в усьому світі.

▶ Україна, яка у ХХ столітті зазнала Голодомору-геноциду, сьогодні є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/43172

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