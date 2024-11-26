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СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах

СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання російських спецслужб у різних регіонах України.

Основними «цілями» зловмисників були будівлі державних установ України, а також автомобілі українських захисників.

Для вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох місцевих жителів, які шукали швидких заробітків у Телеграм-каналах. Втім, замість обіцяних рашистами грошей фігуранти отримали підозру і перспективу тюремного ув’язнення.

● Так, на Київщині:

затримано 18-річного мешканця Кагарлицького району, який підпалив будівлю місцевої територіальної громади.

Для вчинення злочину молодик розбив металопластикове вікно держустанови та вилив легкозаймисту суміш усередину приміщення.

Потім фігурант відзняв відео загоряння на камеру телефону та відправив «звіт» своєму російському куратору.

Після виконання першого завдання зловмисник мав приступити до другого – спалити будівлю Укрпошти в сусідньому населеному пункті. Втім, він не встиг цього зробити, оскільки був затриманий «по гарячих слідах».

● У Сумах:

викрито 35-річного безробітного, який підпалив 2 приймальні ТЦК і 3 службових авто українських військових.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Сумській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Сумської обласної та Обухівської окружної прокуратур.

СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах

СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах

СБУ та Нацполіція затримали ще двох підпалювачів, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах

Джерело: https://t.me/SBUkr/13466

Новости портала «Весь Харьков»

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