Голову Samsung хочуть посадити у в’язницю на 5 років: що він накоїв

Прокуратура Південної Кореї висунула вимогу про п’ятирічне ув’язнення керівника Samsung Electronics Джей Й. Лі через суперечливе об’єднання підрозділів компанії, яке допомогло йому посилити свій вплив. Справа зараз розглядається в апеляційному суді.

Хоча в лютому суд першої інстанції Сеула не знайшов доказів провини Лі у фінансових махінаціях та маніпуляціях з акціями, обвинувачення подало апеляцію. Фінальні слухання збіглися з періодом, коли здатність Лі керувати Samsung викликає все більше запитань.

Справа стосується злиття Samsung C&T та Cheil Industries, під час якого, за версією слідства, Лі та інші керівники діяли на шкоду дрібним акціонерам. Прокурори стверджують, що як фактичний лідер конгломерату Samsung, Лі використав злиття для особистої вигоди, нехтуючи інтересами інвесторів. Варто зазначити, що протягом останніх десяти років Лі, який представляє третє покоління керівників Samsung Group, неодноразово стикався з юридичними проблемами, включаючи тюремне ув’язнення та судовий позов від хедж-фонду Elliott щодо злиття 2015 року.

Джерело: itsider.com.ua

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