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Гуттериш требует отдать ему весь кошелек

Прочитал про итоги климатического форума, проходившего в Баку.

По окончании конференции было решено выделить бедным странам 300 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата.

Развивающиеся страны упороно требовали выделения на эти цели 1,3 триллионов долларов.

Представитель Нигерии назвал 300 млрд долларов «оскорбительной суммой».

Представительница Индии назвала эти ассигнования «смешными», заявив, что не может их принять.

Не обошлось и без выступления большого друга путина и террористов ХАМАС генсека ООН Гуттериша, который заявил, что «соглашение было абсолютно необходимым для поддержания глобального потепления на уровне не больше 1,5 градусов Цельсия. Но я надеялся на более амбициозный результат – как в плане финансирования, так и в области смягчения последствий – для решения масштабной проблемы, с которой мы сталкиваемся».

Товарищу Гуттеришу уже не хватает распилов миллиардов в Газе, подачек от путина и от других диктаторов.

История с выделением 300-ста миллиардов долларов выглядит еще комичнее, если представить себе попрошайку, которому постоянно подают немалые суммы, но в один из дней он крепко хватает подателя за рукав и требует отдать ему весь кошелек.

А тут ФБ еще и картинку в тему подогнал:

Гуттериш требует отдать ему весь кошелек

Джерело: https://www.facebook.com/rain.victor.1

Новости портала «Весь Харьков»

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