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У лавах російських пропагандистів поменшало: кремль втратив одразу два рупори

У лавах російських пропагандистів поменшало: кремль втратив одразу два рупори

У Часовому Яру знищено кремлівського пропагандиста, колишнього продюсера каналу Russia Today Магомеда Бучаєва. Також помер інший пропагандист - Скотт Беннет, нібито від раку.

Про втрати в лавах кремлівський рупорів, повідомив український журналіст Денис Казанський. За повідомленнями росЗМІ, Бучаєву, який пропрацював на пропагандистському каналі три роки, було 27 років. У середині літа він вирішив піти в так зване "СВО". На початку листопада він штурмував Часів Яр, але щось пішло не так і його ліквідували.

Щодо громадянина США і за сумісництвом кремлівського пропагандиста Беннета, то він помер від раку, якого в нього ніколи не було, як вважає одна з головних пропагандисток кремля Маргарита Симоньян. Вона навіть висловила думку, що його вбили, за те що він розповідав "правду" про війну в Україні. "Два тижні тому він ще був у прекрасній формі. І раптом ні з того ні з сього він помирає від раку, якого в нього ніколи не було", - озвучила пропагандистка свою розумну думку.

"Якийсь падіж серед пропагандистів RT. Маргарита Симоньян пише, що на пропагандиста Скота Беннета вороги наслали рак і він раптово помер", - прокоментував Казанський.

Джерело: unian.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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