Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити війну в Україні — Reuters

За інформацією агентства, зустріч відбудеться в понеділок в Анкарі. Інші подробиці зустрічі наразі не розголошуються.

Раніше Ердоган виступив проти рішення США дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, заявивши, що це нібито призведе до подальшого розпалювання конфлікту.

Також президент Туреччини неодноразово заявляв, що Анкара готова знову стати переговорним майданчиком для Києва та москви.

Джерело: https://t.me/znua_live/178131

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