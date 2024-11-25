Первая верифицированная повреждённая МТ-ЛБ с РБУ-6000

На сегодняшний день верифицировано пока только уничтожение Т-72 и Урал-4320 с РБУ-6000.

РБУ-600 это флотские бомбомёты РБУ, которые сейчас для РОВ стали основной кустарной единицей, замещающей дефицитные РСЗО в войсках противника.

Нехватка штатных РСЗО вынуждает россиян творить гомункулусы с установлением флотских бомбомётов РБУ-6000, РБУ-1200 на МТ-ЛБ, шасси БМП-1 и Т-80, "Уралы" и т.д. Самая дикая версия, из тех, которые встречались - это установка РБУ-1200 на станину зенитной установки ЗУ-23-2.

Как бы кринжово это всё не выглядело, но задачу компенсации нехватки штатных РСЗО и даже заполнение ниши "лёгких РСЗО" для повышения огневого могущества в звене рота-взвод - они выполняют.

При всём при том, что у них довольно посредственная дальность стрельбы, верифицированных фактов повреждения и уничтожения этих гомункулусов не так много.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23094

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