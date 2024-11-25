25 листопада 1905 року у Лубнах вийшов перший номер україномовної газети «Хлібороб»

25 листопада 1905 року у Лубнах на Полтавщині завдяки братам Шеметам вийшов перший номер україномовної газети «Хлібороб». Це була перша в Наддніпрянській Україні українськомовна газета.

Наклад складав 5 тис. екземплярів, але попит на неї виявився шаленим. У третьому номері редакція повідомляла, що двох перших номерів марно шукати – вони розпродані. Четвертий номер «Хлібороба» вилучили жандарми. П’ятий номер вийшов у грудні 1905-го і виявився останнім, бо після цього газету заборонили.

Володимир Шемет не опустив рук і 1906-го заходився відновлювати часопис під назвою «Хліборобська справа». Полтавський губернатор заборонив видавати у губернії ще одне українське видання, бо з 24 грудня 1905-го коштом місцевої Громади у Полтаві почав виходити тижневик «Рідний край».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9992

Новости портала «Весь Харьков»