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лавров запустив на полях G20 брехливу антиядерну риторику

лавров запустив на полях G20 брехливу антиядерну риторику

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Широкого розголосу набуло повідомлення мо рф про нібито ураження американськими ракетами ATACMS військового об’єкту в районі м. карачев у брянській області (130 км від кордону України).

Отже, відповідно до оновленої ядерної доктрини, на Україну та США вже мали б летіти ракети з ядерними боєголовками. Але голова мзс рф лавров, перебуваючи у Бразилії на саміті G20, заявив:

- Ми суворо дотримуємося позиції, що потрібно робити все необхідне для недопущення ядерної війни.

Навіщо ж тоді кремль продовжує вимахувати своїм ядерним дубцем? Відповідь очевидна: від безсилля, адже всі конвенційні засоби тиску на Україну і на міжнародну спільноту москва вже вичерпала.

Джерело: https://t.me/spravdi/43143

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