лавров запустив на полях G20 брехливу антиядерну риторику

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Широкого розголосу набуло повідомлення мо рф про нібито ураження американськими ракетами ATACMS військового об’єкту в районі м. карачев у брянській області (130 км від кордону України).

Отже, відповідно до оновленої ядерної доктрини, на Україну та США вже мали б летіти ракети з ядерними боєголовками. Але голова мзс рф лавров, перебуваючи у Бразилії на саміті G20, заявив:

- Ми суворо дотримуємося позиції, що потрібно робити все необхідне для недопущення ядерної війни.

Навіщо ж тоді кремль продовжує вимахувати своїм ядерним дубцем? Відповідь очевидна: від безсилля, адже всі конвенційні засоби тиску на Україну і на міжнародну спільноту москва вже вичерпала.

Джерело: https://t.me/spravdi/43143

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