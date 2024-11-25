Дайджест Центру стратегічних комунікацій

мнс рф повідомило, що налагодило серійне виробництво мобільних сховищ від ядерного вибуху. Зауважимо, що ця новина з’явилася у вельми неприємному контексті.

росіянам вже пояснили, що мати ядерну зброю і не застосувати її ‒ це гріх, а тепер наспіли й поправки до ядерної доктрини.

Залишилось тільки пояснити, за якими критеріями обиратимуть тих, хто отримає привілейований доступ до сховищ.

Про рівність не йдеться, адже кожне із розрекламованих мнс рф сховищ може вмістити лише 54 людини. Тим часом населення рф станом на початок 2024 року становило близько 146 млн осіб.

Джерело: https://t.me/spravdi/43142

Новости портала «Весь Харьков»