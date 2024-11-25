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рф обманом завербувала сотні єменців на війну в Україні - FT

рф обманом завербувала сотні єменців на війну в Україні - FT

За даними видання, коли громадяни Ємену прибули в росію, їх примусово включили до складу армії і відправили на фронт в Україну.

Видання публікує документ, датований 3 липня і підписаний начальником центру з набору контрактників у Нижньому Новгороді, який може бути контрактом.

Стверджується, що таким чином було завербовано щонайменше 200 осіб. Вважається, що вербування найманців було організовано хуситами в рамках їхніх зусиль із налагодження зв'язків із москвою

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/53616

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