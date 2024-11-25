Щонайменше шестеро найманців ПВК "Вагнер" убито внаслідок нападу угрупування JNIM у Малі — Associated Press

Угруповання заявило, що в четвер у районі Мопті влаштувало засідку на конвой російських найманців. У результаті було вбито кілька бійців, а також спалено їхні автомобілі.

Співробітник служби безпеки Малі, який працює в цьому районі, підтвердив AP на умовах анонімності, що "стався напад на російських солдатів і що кілька людей загинули під час охорони контрольно-пропускного пункту в центрі країни".

"Вагнер" активно діє в Сахелі, де найманці наживаються на захоплених мінеральних багатствах в обмін на свої охоронні послуги.

ПВК присутня у Малі з кінця 2021 року після військового перевороту, замінивши французькі війська та міжнародних миротворців, щоб допомогти в боротьбі з бойовиками, які загрожували громадам у центральних і північних регіонах. Водночас "вагнерівців" звинувачують у допомозі в проведенні рейдів і ударів безпілотників, унаслідок яких гинуть мирні жителі.

Джерело: https://t.me/znua_live/178126

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