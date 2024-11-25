Про що писала партійна преса Харкова під час і після чергового ювілею т.зв. «великого жовтня» у період Голодомору 1932-33 рр..

"Пролетарій" - одна з найголовніших офіціозних газет УРСР. Це був друкований орган Центрального комітету комуністичної партії України (більшовиків) і водночас Всеукраїнської ради профспілок.

Ударник "товаріщ Гасан" перевиконав план хлібоздачі на Полтавщині. Про те, що потім померли від голоду його односельчани, газета не пише.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9990

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