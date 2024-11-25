Харківщина, 25 листопада

▪️ 25 листопада 04:35 Куп'янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення та два автомобіля

▪️ 19:25 Чугуївська ТГ, Клугино-Башкирівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено стіну будинку, який вже був раніше пошкоджений. Без постраждалих.

▪️ 09:20 Берестинський р-н, Наталинська ТГ, с. Лип'янка. За межами населеного пункту ворог завдав ударів БПЛА "Шахед". Без руйнувань.

▪️ 08:40 Лозівський район, Олексіївська ТГ між населеними пунктами с. Олексіївка та с. Зеленівка. Між населеними пунктами в лісосмузі зафіксовано удар БПЛА "Шахед". Без руйнувань та постраждалих.

На Харківському напрямку армія росії шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 12 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12208

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