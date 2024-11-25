The Times у статті «Через корупцію українцям загрожує смертельний мороз» звинуватило українську владу в провалі програм захисту об'єктів енергетики

«Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії надали кошти та технології своїм українським колегам з метою розбудови конструкцій для захисту енергосистеми. Однак через 9 місяців уряд Зеленського так і не зробив цього через корупцію, яка загальмувала роботи», - пише видання.

Поки що, щоб запобігти колапсу енергосистеми, Україна покладається на захист з габіонів, що поставляються Британією - примітивних клітин з каменем, - і бетонних захисних арок над землею, а також системи ППО.

Водночас, видання пише, що колишній заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за подання їхніх проектів на затвердження. Також під час поїздок до регіонів він стягував плату у розмірі 10 тис дол із компаній, які хотіли отримати візит президента.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20897

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