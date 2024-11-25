Румунії на виборах сенсаційно лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску

За даними ЦВК Румунії, у першому турі президентських виборів сенсаційно лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску, який зумів випередити чинного прем'єра Марчела Чолаку.

Наразі, за підсумками підрахунку майже 99,8% голосів, результати волевиявлення у Румунії виглядають наступним чином:

● Келін Георгеску — 22,91% (2,110,870 голосів).

● Марчел Чолаку — 19,19% (1,768,206 голосів).

● Елена Ласконі — 19,14% (1,763,671 голос).

● Джордже Сіміон — 13,87% (1,278,310 голосів).

● Ніколає Чуке — 8,8% (810,719 голосів).

● Мірча Джоане — 6,32% (582,210 голосів).

● Хунор Келемен — 4,52% (416,548 голосів).

● Крістіан Дяконеску — 3,1% (286,111 голосів).

● Крістіан Терхеш — 1,03% (95,142 голосів).

Решта кандидатів набрали менше ніж 1% голосів.

Лідерство Георгеску є несподіванкою, адже до початку виборів екзитполи показували, що основна боротьба за президентське крісло розгорнеться між Чолаку та Сіміоном. Чинний прем'єр ще учора ввечері лідирував, однак вночі незалежний кандидат Георгеску його випередив.

Другий тур виборів президента Румунії відбудеться 8 грудня.

** Георгеску — релігійний і націоналістичний лідер. Він висловлювався за зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів та збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування й енергії.

Він також стверджував, що ЄС і НАТО "не презентують румунські інтереси належним чином", а війна росії проти України "маніпулюється американськими військовими компаніями".

Також політика жорстко критикували за коментарі, в яких підтримав фашистський легіонерський рух Румунії ХХ століття.

Джерело: https://t.me/znua_live/178240

Новости портала «Весь Харьков»