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Статки Ілона Маска вперше за понад два роки перевищили $300 млрд

Статки Ілона Маска вперше за понад два роки перевищили $300 млрд

Статки Ілона Маска вперше за понад два роки перевищили $300 млрд на тлі зростання акцій Tesla після перемоги Трампа на президентських виборах у США — Forbes.

Під час стрибка акцій Tesla Маск збагатився на $10 мільярдів за один день, і тепер його статки на $70 мільярдів більші, ніж у найближчого конкурента — Ларрі Еллісона, голови Oracle.

Quartz пише, що у п’ятницю вранці ринкова капіталізація Tesla досягла $1 трильйона, завдяки зростанню акцій компанії після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Ціна акцій Tesla піднялася більш ніж на 6% до близько $313 під час торгів у п’ятницю, що стало першим випадком з вересня 2022 року, коли акції компанії перевищили позначку $300 за штуку. Зараз Tesla — дев'ята за розміром компанія у світі за ринковою капіталізацією.

Акції Tesla залишаються приблизно на 25% нижче свого піка в $415, досягнутого наприкінці 2021 року, коли статки Маска сягнули $320 мільярдів.

За останні 12 торгових днів акції компанії зросли на 44%, значно випередивши зростання індексу Nasdaq, який за цей час піднявся лише на 4%.

Зазначимо, що за інформацією Bloomberg, статки десяти найбагатших людей у світі виросли на 63 млрд доларів за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Перемога республіканця спричинила зміни на фондових ринках, оскільки інвестори поспішали підтримати компанії, що виграють від його обрання, і продавали акції тих, хто, ймовірно, зазнає збитків.

Джерело: https://t.me/znua_live/175876

Новости портала «Весь Харьков»

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