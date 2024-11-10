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Про соцмедіа vs. телебачення зі статті WSJ

Про соцмедіа vs. телебачення зі статті WSJ

1. Зміна споживання контенту:

● 47% американців слухають подкасти щомісяця, а серед молоді до 35 років цей показник сягає 60%.

● Більше 50% користувачів TikTok отримують новини саме з цієї платформи, що свідчить про зростання популярності соціальних медіа як основного джерела інформації.

2. Втрата аудиторії телебачення:

● Глядацька аудиторія кабельних новин впала на 32% порівняно з 2020 роком. CNN втратила майже половину своїх глядачів.

● Середній вік глядачів MSNBC — 70 років, Fox News — 69, CNN — 68 років, що вказує на старіння аудиторії.

3. Домінування нових платформ:

● Інтерв’ю Трампа з подкастером Джо Роганом зібрало понад 45 мільйонів переглядів на YouTube і 25 мільйонів прослуховувань на Spotify.

● Відео блогера Гаррі Сіссона про вибори зібрало 6,7 мільйона переглядів у TikTok, що більше, ніж аналогічні пости NBC та CBS.

4. Зміни у висвітленні виборів:

● Під час виборчої кампанії Трамп активно використовував подкасти, з’являючись у 20 різних шоу. Це допомогло залучити молодих виборців.

5. Проблеми традиційних медіа:

● У ніч виборів телебачення не змогло втримати аудиторію: Fox News зібрав 10,3 мільйона глядачів, MSNBC — 6 мільйонів, CNN — лише 5,1 мільйона.

● Трафік з пошукових систем і соцмереж на сайти традиційних медіа суттєво зменшився: переходи з пошуку на Washington Post знизилися на 26%, а з соцмереж — на 52%.

6. Розкол інформаційного ландшафту:

● Люди все більше живуть у власних “медіа-камерах”, сприймаючи новини по-різному, залежно від платформи, через яку отримують інформацію.

● Ілон Маск заявив: “Тепер ви — засоби масової інформації”, підкреслюючи зростаючу роль громадянських журналістів.

▶ ️Коротше вже в американській політиці соцмедіа залишають традиційне телебачення далеко позаду.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18290

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