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Цифрова трансформація оборони: ЗСУ тестують новітні ІТ-рішення

Цифрова трансформація оборони: ЗСУ тестують новітні ІТ-рішення

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич наголосив на важливості інноваційних технологій у забезпеченні обороноздатності держави.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Під час спільного брифінгу з Міністром оборони Рустемом Умеровим та заступницею Міністра оборони Катериною Черногоренко, присвяченого підсумкам цифровізації 2024 року, Анатолій Баргилевич заявив, що наша мета — постійний розвиток і впровадження ефективних ІТ-рішень для потреб оборони держави.

«Збройні Сили спільно з Міністерством оборони вже цього року тестують низку ІТ-продуктів, які дозволять ефективніше виконувати бойові завдання та, головне, зберігати життя українських воїнів», — додав він.

Анатолій Баргилевич підкреслив, що швидкість впровадження нових технологій є ключовим чинником успіху у сучасних війнах.

За його словами, автоматизовані системи управління спрямовані на підвищення ситуаційної обізнаності, оперативність ухвалення рішень, планування операцій та управління військами і зброєю в реальному часі.

Зараз у роботі перебувають і активно розвиваються близько 16 проєктів, пов’язаних із бойовими інформаційними системами. Серед них — автоматизовані системи управління «АС ЦОК», «ВІРАЖ-планшет», «Кропива-Д» та інші. Усі ці рішення довели свою результативність на практиці.

Крім того, активно впроваджуються нові інформаційно-комунікаційні системи, програмно-апаратні комплекси та спеціалізовані програмні рішення. Вони дозволяють значно скоротити бюрократичні процеси та автоматизувати адміністративну роботу у військах.

Зокрема, йдеться про системи для автоматизації обліку особового складу, навчання, а також медичну інформаційну систему.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич підсумував, що цифровізація оборонного сектору — це не лише сучасний тренд, але й нагальна потреба, яка визначає майбутню перемогу України на полі бою.

Джерело: armyinform.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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