Міноборони США опублікувало новий звіт про НЛО — що в ньому

Міністерство оборони США опублікувало новий звіт про НЛО, пише New Atlas. Ми вибрали головне.

Що сталося

У США опублікували новий звіт про «невстановлені аномальні явища» (UAP) — це не інопланетяни, але, кажуть, деякі випадки потребують подальшого дослідження.

У період з травня 2023 до червня 2024 року зафіксовано 757 нових інцидентів, з яких 708 сталися в небі, а 49 — у космосі. З усіх інцидентів 65% становлять вогні в небі, 22% — кулі чи круглі об’єкти, і лише 1% припадає на явища у формі диска.

Згідно зі звітом, у жодному випадку не знайдено доказів наявності позаземного життя чи технологій. Наразі AARO (Офіс вирішення аномальних явищ) продовжує досліджувати 21 випадок, які мають аномальні характеристики. Один з найбільш цікавих — це інцидент, коли винищувач ВМС США мало не зіткнувся з дивним циліндричним об’єктом біля Нью-Йорка.

Джерело: vctr.media

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