Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:43
Просмотров: 110

Міноборони США опублікувало новий звіт про НЛО — що в ньому

Міноборони США опублікувало новий звіт про НЛО — що в ньому

Міністерство оборони США опублікувало новий звіт про НЛО, пише New Atlas. Ми вибрали головне.

Що сталося

У США опублікували новий звіт про «невстановлені аномальні явища» (UAP) — це не інопланетяни, але, кажуть, деякі випадки потребують подальшого дослідження.

У період з травня 2023 до червня 2024 року зафіксовано 757 нових інцидентів, з яких 708 сталися в небі, а 49 — у космосі. З усіх інцидентів 65% становлять вогні в небі, 22% — кулі чи круглі об’єкти, і лише 1% припадає на явища у формі диска.

Згідно зі звітом, у жодному випадку не знайдено доказів наявності позаземного життя чи технологій. Наразі AARO (Офіс вирішення аномальних явищ) продовжує досліджувати 21 випадок, які мають аномальні характеристики. Один з найбільш цікавих — це інцидент, коли винищувач ВМС США мало не зіткнувся з дивним циліндричним об’єктом біля Нью-Йорка.

Джерело: vctr.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: космос, США

Читайте ещё:

Статки Маска сягнули майже 350 млрд доларів: ЗМІ назвали причину
Сегодня 10:30    98
Розбіжності в команді новообраного президента США Дональда Трампа призводять до суперечок
Сегодня 07:48    96
Политический характер решения передачи Украине права наносить удары по территории россии
Сегодня 07:21    101
Перегони “роботів-убивць” — США просуває революційну ШІ-програму Replicator
24.11.2024 10:47    188
Трамп хоче, аби мінʼюст шукав докази "фальсифікацій" президентських виборів 2020 року, - WP
24.11.2024 09:42    143
Що спонукало Мєдвєдєва до нетипових заяв?
24.11.2024 07:44    256
Застосування ядерної зброї не принесе їм користі, — американські експерти про ядерний шантаж москви
24.11.2024 06:21    222
США перевели в режим боевой готовности атомные подлодки класса «Огайо» с баллистическими ракетами «Trident II»
24.11.2024 06:11    205
росія може організувати диверсії на оборонних підприємствах США – розвідка
23.11.2024 08:41    176
Санкции против Газпромбанка могут лишить ЕС возможности платить за российский газ
23.11.2024 06:49    160
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 