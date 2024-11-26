В Мінекономіки розповіли, чому продовжують прогнозувати зростання українського експорту

В уряді зберігають прогноз зростання українського експорту 2025 року на 7%, незважаючи на менший, ніж очікувалося, врожай пізніх культур поточного року.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це абсолютно об'єктивний, навіть я б сказав, такий тривіальний прогноз. Очевидно, що може бути і більш оптимістичний прогноз", - сказав він.

Національний банк України наприкінці жовтня в таблицях до Інфляційного звіту покращив оцінку зростання експорту товарів і послуг 2025 року лише до 0,9% із 0,5%, або до $57,7 млрд, однак у тексті самого звіту спрогнозував зниження експорту товарів і послуг 2025 року через менший урожай і слабкий попит на IT-послуги з відновленням зростання 2026 року завдяки поступовому поверненню економіки в нормальні умови функціонування.

Водночас Качка наголосив, що потрібно брати до уваги не тільки обсяг усього врожаю, а й також мікс культур у ньому, особливо в частині експорту.

"Наприклад, якщо звернути увагу, що в нас цього року менша частка кукурудзи, відповідно, в нас більша частка сої, більша частка ріпаку, більша частка соняшнику - це товари, за якими ми маємо кращі ціни в цілому", - пояснив він.

Торговий представник додав, що змінилася цінова кон'юнктура.

"Тому зростання по зернових, по олійних на наступний рік цілком можливе й органічне. І зараз, коли ми аналізуємо ринок, ми розуміємо, що насправді заробляти більше за менших обсягів теж можливо", - підсумував Качка щодо агроекспорту.

Щодо експорту продукції металургії, він зазначив, що багато чого залежатиме від рішень у Північній Америці щодо мита, тому що це важливий для України ринок.

За його словами, експорт металургійної продукції зростає і цього року може перевищити 20% - і за напівфабрикатами, і за чавуном, і за готовою продукцією.

"Тому теж питання в тому, якою буде ситуація з безпекою, якою буде ситуація енергетична тощо, але теж зростання експорту можливе", - зазначив торговий представник України.

Нагадаємо:

Згідно з даними платіжного балансу НБУ, експорт товарів і послуг з України за 9 місяців цього року зріс на 8,4% - до $41,33 млрд грн, зокрема товарів - на 10,3%, до $28,64 млрд, послуг - на 4,4%, до $12,69 млрд.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»