Кіпр вирішив стати членом НАТО — Kathimerini з посиланням на інформовані джерела

Відповідна розмова між президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом та президентом США Джо Байденом відбулася під час жовтневої зустрічі у Вашингтоні. Тоді особливу увагу приділили модернізації оборонного потенціалу Кіпру для відповідності стандартам НАТО.

На думку видання, саме те, що у Кіпру є необхідна інфраструктура і потенціал робить країну привабливою для Вашингтона. Крім того, Кіпр звернувся до США з проханням про закупівлю військової техніки, а також висловив бажання відправляти своїх офіцерів Національної гвардії на навчання в американські військові академії.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив наявність у Кіпру довгострокового і стратегічно обґрунтованого плану щодо інтеграції в НАТО. За його словами, у Вашингтоні цей план називають «безпрограшним варіантом». Ключовими елементами плану є прогрес у кіпрському врегулюванні та поліпшення відносин між Кіпром і Туреччиною.

Джерело: https://t.me/znua_live/178317

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